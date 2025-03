Weltkriegsbomben gesprengt: Entwarnung in Bremen Stand: 09.03.2025 14:54 Uhr Kampfmittel-Experten haben am Sonntag in Bremen fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die Polizei hat den Evakuierungsbereich rund um das ehemalige Tanklager Farge freigegeben.

Die Anwohnerinnen und Anwohner durften gegen 14.40 Uhr in ihre Wohnungen und Häuser im Bremer Norden nahe der Grenze zu Niedersachsen zurückkehren. Rund 2.000 Bürgerinnen und Bürger waren von der Evakuierung betroffen. Die Stadt hatte in der Oberschule "In den Sandwehen" eine Notunterkunft und einen Bus-Shuttle eingerichtet.

Weitere Informationen 2 Min Weltkriegsbombe unter Privathaus: Wer übernimmt die Kosten? Unter Fatih Onurs Haus in Heikendorf wird ein Blindgänger vermutet. Die Kosten bis zur Entschärfung müsste er tragen - und das wird teuer. 2 Min

Fünfte Bombe am Samstag entdeckt gefunden

Wie der Polizeisprecher mitgeteilt hatte, wurde am Samstag bei Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen weltgrößten Tanklagers Farge ein fünfter Blindgänger gefunden. Am vergangenen Montag waren bei Sondierungsarbeiten zunächst vier Weltkriegsbomben entdeckt worden. Dem Kampfmittelräumungsdienst zufolge handelt es sich um 500 Kilogramm schwere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Sprengung ist große Herausforderung

Eine Entschärfung war wegen des speziellen Zündsystems und der Lage der Blindgänger nicht möglich. "Fünf Bomben am selben Ort - das gab es in Bremen noch nicht", hatte der Polizeisprecher gesagt. Die Sprengung war "eine große Herausforderung" für die Sprengmeister. Um die Wucht der Detonationen abzumildern, hatte der Kampfmittelräumdienst umfangreiche Schutzvorkehrungen getroffen. So seien jeder Blindgänger mit 100 Tonnen Sand Kissen mit 50.000 Liter Wasser abgedeckt worden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2025 | 11:00 Uhr