Stand: 07.12.2022 07:49 Uhr Weltbeste Pressefotos werden wieder in Oldenburg ausgestellt

Die weltbesten Pressefotos sind erneut im Oldenburger Schloss zu sehen - und zwar vom 11. März bis zum 2. April 2023. Im Mittelpunkt der jährlichen World-Press-Photo-Ausstellung steht das aktuelle "Pressefoto des Jahres". Es zeigt schlichte Holzkreuze, an denen rote Kleider und orangefarbene Hemden hängen. Das Foto ist an einer Gedenkstätte in Westkanada aufgenommen worden und erinnert an die Verbrechen an indigenen Kindern. Die Jury des Wettbewerbs um das beste Pressefoto urteilte, es sei ein perfektes Bild, eindringlich, fesselnd und symbolisch. Es vermittle einen stillen Moment der globalen Abrechnung mit der Geschichte der Kolonisierung. Erstmals seit 1955 wurde damit eine Arbeit als "World Press Photo" ausgezeichnet, die keine Menschen zeigt.

Weitere Informationen World Press Photo Award geht an Kanadierin Amber Bracken Mit ihrem Bild "Kamloops Residential School" gewinnt die Kanadierin Amber Bracken den diesjährigen World Press Photo Award. Das Altonaer Museum zeigt das Foto im September. (08.04.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.12.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fotografie Ausstellungen