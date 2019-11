Stand: 12.11.2019 15:18 Uhr

Weltbeste Pressefotos 2018 erneut in Oldenburg

Ein weinendes, zweijähriges Mädchen - getrennt von der Mutter - steht an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Dieses eindrucksvolle Bild des US-amerikanischen Fotografen John Moore ist zum Pressefoto des Jahres 2018 gewählt worden. Vom 15. Februar bis zum 8. März 2020 ist die Aufnahme zusammen mit rund 135 weiteren Bildern in der Wanderausstellung "World Press Photo" im Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte zu sehen. Bereits zum fünften Mal hat die Agentur Mediavanti die weltbesten Pressefotos ins Schloss nach Oldenburg geholt.

Preisträger Moore nach Oldenburg

Wettbewerbssieger Moore wird zur Ausstellungeröffnung ins Oldenburger Schloss kommen und über seine Arbeit sprechen. Sein Foto ist mittlerweile zu einem Symbolbild für die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. Nach Angaben von Mediavanti-Geschäftsführer Claus Spitzer-Ewersmann haben sich in der aktuellen Schau viele Fotografen intensiv mit den Folgen von Krieg und Flucht auseinandergesetzt. Sehr beeindruckend seien aber auch die ausgezeichneten Bilder in der Kategorie Naturfotografie.

Weitere interessante Begleitausstellungen

Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen und weiteren Fotos. Dazu gehören Bilder des Projekts "Everyday Africa", in dem die immer noch relativ wenigen Pressefotografen des Kontinents den afrikanischen Alltag abbilden. Außerdem wird die Chef-Fotografin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts, Ester Hovarth, ihre aktuellen Arbeiten präsentieren. Sie ist derzeit an Bord des Forschungsschiffes "Polarstern", das sich ein Jahr lang durch das arktische Polarmeer driften lässt.

Auswahl aus knapp 79.000 Einsendungen

Die Fotos der Haupt-Ausstellung werden jährlich von der "World Press Photo Foundation" in Amsterdam zusammengestellt. Eine internationale Jury habe diesmal rund 79.000 Aufnahmen von 4.700 Fotografen gesichtet, sagte Spitzer-Ewersmann. Die Schau ist weltweit in rund 100 Städten zu sehen. In Oldenburg kamen im vergangenen Jahr rund 19.000 Besucher.

