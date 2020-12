Stand: 23.12.2020 12:30 Uhr Weihnachtspakete gestohlen: Einbruch in Paketlager in Oyten

Ein Einbruch in ein Paketlager in Oyten im Landkreis Verden sorgt möglicherweise dafür, dass einige Weihnachtspakete ihre Empfänger nicht mehr erreichen. Laut Polizei haben die Unbekannten nicht nur mehrere Pakete, sondern auch ein Zustellfahrzeug gestohlen. Das Auto wurde heute Morgen im Bremer Ortsteil Huchting entdeckt, offenbar hatten die Täter noch versucht das Fahrzeug in einem See zu versenken. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2020 | 13:30 Uhr