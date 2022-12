Stand: 10.12.2022 12:34 Uhr Weihnachtsmarkt in Vechta: Mann mit Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen drei Personen auf dem Weihnachtsmarkt in Vechta ist ein 33-jähriger Mann leicht verletzt worden. Ein Unbekannter habe am Freitagabend ein Messer gezogen und das Opfer leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der männliche Täter sowie eine weitere Person seien zu Fuß geflüchtet.

