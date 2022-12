Weihnachtsklassiker Kartoffelsalat mit Würstchen viel teurer Stand: 22.12.2022 12:05 Uhr Kartoffeln, Zwiebeln, Gewürzgurken, Senf, Mayo und Bockwürste - fertig ist das traditionelle Weihnachtsessen. In diesem Jahr ist der Preis für den Klassiker deutlich gestiegen, besonders in Wilhelmshaven.

Im Durchschnitt sind die Preise für die üblichen Zutaten für vier Personen um 23 Prozent gestiegen, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) herausgefunden hat. Den größten Preisanstieg machte die Studie des IW in Wilhelmshaven fest. Dort kostet eine Portion zusammengerechnet 6,56 Euro pro Person - ein Anstieg um 30 Prozent. Am teuersten ist der Klassiker demnach in Baden-Württemberg: Im Landkreis Schwäbisch-Hall koste die Portion 7,04 Euro, ein Anstieg um 27 Prozent. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Studie berichtet.

AUDIO: Wie kann Weihnachten stressfrei gelingen? (22.12.2022) (5 Min) Wie kann Weihnachten stressfrei gelingen? (22.12.2022) (5 Min)

Gründe für Preisanstieg: Weizen knapp, Düngemittel und Energie teurer

"Gerade Lebensmittel sind in diesem Jahr besonders teuer geworden", sagte IW-Ökonom Christoph Schröder der Zeitung. "Das liegt an den hohen Energiepreisen. Egal, ob für Herstellung, Transport oder Lagerung: Überall wird Energie verbraucht, was sich dann letztendlich auf den Preis auswirkt." Weizen-Knappheit und die Verteuerung von Düngemitteln infolge des Ukraine-Kriegs seien weitere Gründe für den Preisanstieg bei Lebensmitteln.

