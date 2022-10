Wegen des ver.di-Warnstreiks fahren in Oldenburg kaum Busse Stand: 05.10.2022 16:00 Uhr Rund 200 Beschäftigte der Oldenburger Verkehr und Wasser GmbH (VWG) sind am Mittwoch dem Streik-Aufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt. Sie fordert eine Anhebung des Lohns um zwei Euro.

Beschäftigte der VWG würden dann nach Informationen des NDR in Niedersachsen rund 16 Euro pro Stunde verdienen. Außerdem möchte ver.di mehr Geld für Berufseinsteiger. Das Angebot der VWG lehnt die Gewerkschaft als nicht ausreichend ab. Für VWG-Sprecher Morell Predoehl sind die Lohnforderungen der Gewerkschaft unverständlich: "Wir haben im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen in den vergangenen Jahren keinerlei Tariferhöhungen, und insofern ist auch von den Fahrgästen nicht mehr Geld ins System reingekommen. Das macht es zunehmend schwer, die Mittel zu bekommen, um auch die Löhne anzuheben."

Vor allem Schülerinnen und Schüler betroffen

In Oldenburg sind infolge des Warnstreiks am Mittwoch alle VWG-Buslinien ausgefallen. Betroffen ist der gesamte Linienverkehr in der Stadt sowie die Regionalverbindungen. Lediglich einige Regionalbusse im Auftrag der VWG sowie Regionalbusse von anderen Busunternehmen hielten den Fahrbetrieb aufrecht. Betroffen vom Warnstreik waren vor allem Schülerinnen und Schüler. Kurzfristig sei keine andere Möglichkeit der Beförderung gefunden worden, heißt es von der Stadt Oldenburg.

Kramermarkt und Heimspiel der Oldenburger Baskets

An diesem Mittwoch wären besonders viele Menschen auf die Busse der VWG angewiesen, sagte ein Unternehmenssprecher. Nicht nur wegen des Kramermarktes, sondern auch, weil heute das erste Heimspiel der Oldenburger Baskets stattfindet. Wegen des Kramermarktes gebe es an den Weser-Ems-Hallen keine Parkplätze für die Basketfans. Die Baskets empfangen um 20.30 Uhr das Team aus Bayreuth.

