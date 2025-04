Stand: 24.04.2025 13:03 Uhr Wegen Zigarette? 37-Jähriger in Bremen mit Messer angegriffen

In Bremen ist ein 37 Jahre alter Mann vor einem Lokal mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Unbekannter den 37-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag nach einer Zigarette gefragt. Als dieser die Bitte ablehnte, zog der Unbekannte den Angaben zufolge ein Messer. Er verletzte den 37-Jährigen mit einem Stich am Unterarm und flüchtete, so die Polizei. Der 37-Jährige kam in eine Klinik, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Suche der Polizei nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Die Beamten beschreiben den mutmaßlichen Täter als etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er soll einen Drei-Tage-Bart und kurz rasierte Haare haben sowie einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

