Wegen Haschkeksen? Acht Menschen kollabieren auf Feier

Nach mutmaßlichem Drogenkonsum auf einer Feier sind am Samstagabend in Delmenhorst acht Menschen kollabiert. Sie seien am späten Samstagabend vor Ort behandelt worden, sechs von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Haschkekse als möglicher Auslöser

Auslöser für die gesundheitlichen Probleme sollen nach ersten Erkenntnissen Haschkekse gewesen sein. Ob weitere Drogen konsumiert wurden, ist nach Angaben des Sprechers unklar.

