Stand: 28.10.2023 14:05 Uhr Wegen Fahrweise? Streit zwischen mehreren Personen eskaliert

Am Freitagabend sind auf der Leerer Landstraße in Aurich mehrere Personen aneinandergeraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen drei Männer im Alter von 22, 27 und 53 Jahren sowie eine 19-Jährige an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Der 27-Jährige soll den Angaben zufolge dabei dem 22-Jährigen sowie dem 53 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll die 19-Jährige im Handgemenge von einem Ellenbogen im Gesicht getroffen worden sein. Laut Polizei führte vermutlich die vorherige Fahrweise einer der beteiligten Personen zum Streit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min