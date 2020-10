Wegen Corona: Kitas und Schulen in Lemwerder geschlossen Stand: 05.10.2020 07:44 Uhr Wegen weiterer Corona-Fälle bleiben ab heute in der Gemeinde Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) Schulen und Kitas geschlossen. Auch der Sportbetrieb wurde eingestellt, berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Damit soll das Infektionsgeschehen vor Ort so weit wie möglich eingedämmt werden, sagte Volker Blohm, Leiter des Gesundheitsamtes Wesermarsch. Zuvor waren am Freitag zunächst eine Erzieherin einer Kita und ein Kind des Gymnasiums positiv getestet worden. Am Sonnabend kamen dann acht weitere Infektionen dazu, die in direktem Zusammenhang mit dem Gymnasium und der Kita stehen, so das Gesundheitsamt.

200 Menschen in Quarantäne

Zurzeit befinden sich in Lemwerder rund 200 Menschen in Quarantäne. 60 wurden bereits getestet, mehr als 100 sollen heute untersucht werden. Das nun Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten komplett geschlossen werden mussten, sei "alternativlos" gewesen, so Blohm. Landrat Thomas Brückmann (parteilos) appellierte an die Bevölkerung der Gemeinde, sich an die Corona-Regeln zu halten und insbesondere den Abstand einzuhalten. Es könne sich nicht sein, dass große private Feierlichkeiten mit zum Teil Hunderten Gästen auf engstem Raum und ohne jeglichen Abstand abgehalten werden und das Virus so in die Fläche getragen wird, um dann ein Geschehen wie aktuell in Lemwerder auszulösen, sagte Brückmann. Aufgrund des rücksichtslosen Verhaltens einiger Menschen müssten jetzt alle Eltern und Kinder in Lemwerder leiden.

