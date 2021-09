Stand: 09.09.2021 09:29 Uhr Wegen Corona-Auflagen: Gallimarkt in Leer fällt wieder aus

Die großen Volksfeste fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus: Nach dem Oldenburger Kramermarkt ist nun auch der Gallimarkt in Leer abgesagt. Es wäre nicht möglich, bei bis zu 750.000 Besuchern die geforderten Maßnahmen zu erfüllen, sagte der SPD-Fraktionschef in Leer, Heinz Dieter Schmidt. Die anderen Parteien sahen das ähnlich - zumal die Besucher aus ganz Norddeutschland und den Niederlanden gekommen wären. Die 3G-Regel hätte kontrolliert und das Gelände eingezäunt werden müssen. Zudem hätten die Besuchenden ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen. Statt des Gallimarkts soll es nun eventuell einen kleinen, eingezäunten Jahrmarkt geben, den Bliedepark. Wahrscheinlich soll dieser in den Herbstferien auf dem Parkplatz an der Blinke stattfinden. Darüber muss aber noch der Marktausschuss entscheiden.

Weitere Informationen Kramermarkt in Oldenburg fällt auch 2021 aus Grund ist erneut die Corona-Pandemie. Schausteller erwägen, stattdessen wieder einen temporären Freizeitpark aufzubauen. (20.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.09.2021 | 08:30 Uhr