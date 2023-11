Stand: 10.11.2023 09:15 Uhr Wegen Bauarbeiten: A29 bei Varel am Wochenende gesperrt

Die A29 wird im Bereich der Anschlussstelle Varel/Bockhorn von Freitagnachmittag um 17 Uhr bis Montagmorgen um 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund ist der Abbau eines Gerüstes, das für den Neubau einer Brücke über die Autobahn errichtet worden war. In Fahrtrichtung Oldenburg wird die Anschlussstelle Zetel gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH für den Nordwesten mit. Umgekehrt, in Richtung Wilhelmshaven, betrifft die Sperrung auch die Anschlussstelle Varel/Obenstrohe. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Auffahrt Varel/Bockhorn bleibt in beiden Richtungen frei. Auch die B437, die in diesem Bereich über der Autobahn verläuft, ist von der Sperrung nicht betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

