Stand: 28.04.2021 10:57 Uhr Wegen Airbus-Plänen: Demo vor Aerotec-Werk in Varel

Mitarbeiter der Airbus-Zulieferertochter Premium Aerotec wollen am Mittwochnachmittag einem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes folgen und in Varel demonstrieren. Hintergrund sind Pläne von Airbus, Teile seiner Töchter wieder in den Konzern zu holen. Der DGB-Oldenburg und die Kreisgruppe Friesland fordern: Premium Aerotec dürfe nicht zerschlagen werden. Die Arbeitsplätze in Varel und an den anderen Standorten müssten sicher bleiben. Allein bei Premium Aerotec in Varel arbeiten rund 1.300 Menschen. Die Gefahr bestehe, so die Demonstranten, dass die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden könnten. Die Firmenpolitik von Airbus sei verantwortungslos.

