Stand: 10.05.2023 15:13 Uhr Weener: Lkw fängt Feuer auf der A31 und brennt aus

Bei Weener (Landkreis Leer) ist auf der A31 am Mittwochvormittag ein Lkw in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte Rauch bemerkt, lenkte sein Fahrzeug noch von der Autobahn und brachte sich in Sicherheit, teilte die Polizei mit. Er blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Führerhaus des Lkw ausgebrochen. Das Feuer sprang auf den Anhänger über, der mit Papier und Presspappe beladen war, sodass der Lkw komplett in Brand stand. Die Löscharbeiten dauern vermutlich bis zum Abend an, sagte eine Polizeisprecherin. Rund 40 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. Die Anschlussstelle Weener bleibt zunächst gesperrt, die Autobahn ist für den Verkehr wieder freigegeben. Die Brandursache ist unklar.

VIDEO: Lkw gerät auf A31 bei Weener in Brand (10.05.2023) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.05.2023 | 14:30 Uhr