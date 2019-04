Stand: 01.04.2019 06:30 Uhr

Weener: Friesenfähre fährt ab heute regelmäßig

Ab heute nimmt die Friesenfähre ihren regulären Dienst auf. Sie soll Fußgänger und Fahrradfahrer von Weener in die Gemeinde Westoverledingen bringen. Nach dem Probebetrieb im Herbst des vergangenen Jahres pendelt die Friesenfähre nun regulär über die Ems. An Bord seien für die neue Saison noch das ein oder andere verbessert worden, sagte Geschäftsführer Eberhard Lüpkes NDR 1 Niedersachsen. Zudem würden jetzt Hinweisschilder in Weener und Mitling-Mark, einem Ort in der Gemeinde Westoverledingen, auf die Fähre hinweisen.

Endlich: "Friesenfähre" nimmt Betrieb auf Hallo Niedersachsen - 06.10.2018 19:30 Uhr Vor drei Jahren wurde die Friesenbrücke über die Ems zerstört. Nach langer Verzögerung hat nun endlich die "Friesenfähre" den Betrieb aufgenommen - sie ersetzt die Brücke vorläufig.







Fähre kann per Handy gerufen

Die genauen Fahrzeiten sind an die Gezeiten gekoppelt und finden sich im Internet. Bis Ende Oktober ist die Friesenfähre aber täglich unterwegs. Im Hafen bleiben muss sie nur, wenn die Meyer Werft in Papenburg ein Schiff über die Ems überführt. Sollte einmal nicht so viel los sein, könne es sein, dass die Fähre an einem Anleger wartet, so Geschäftsführer Lüpkes. Dann könne sie auf der anderen Seite der Ems per Handy gerufen werden. Die Überfahrt ist laut Betreiber auch in diesem Jahr kostenlos.

Der Einsatz der Fähre ist notwendig, weil im Dezember 2015 die Friesenbrücke, die Weener und Westoverledingen seit Jahrzehnten verbunden hatte, von einem Frachter zerstört wurde.

