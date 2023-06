"WattnExpress" nach Spiekeroog fällt schon wieder aus Stand: 08.06.2023 11:28 Uhr Wegen Problemen mit dem Kühlsystem bleibt der "WattnExpress" bis Anfang Juli im Hafen. Immer wieder legen Pannen die neue Schnellfähre nach Spiekeroog lahm.

Erst im Januar hatte das Schiff, das als Prototyp in Indonesien gebaut wurde, seinen Betrieb aufgenommen. Die kleine Fähre mit Kapazität für 50 Personen kann unabhängig von der Tide fahren und ist der schnellste Weg nach Spiekeroog. Doch in den vergangenen Monaten fielen die Fahrten immer wieder aus. Bis Anfang Juli steht der "WattnExpress" nun erneut still. Besucherinnen und Besucher der ostfriesischen Insel müssen bis dahin die üblichen Fähren nutzen.

VIDEO: Ostfriesland: Spiekeroog bekommt neue Schnellfähre (31.01.2023) (1 Min)

Betreiber: Wir wollen wieder verlässlicher werden

Viele Fahrgäste ärgern sich über die Pannenserie. Bereits nach wenigen Wochen hatte der "WattnExpress" einen Motor-Totalschaden erlitten. Im Frühjahr sorgte das stürmische Wetter für zahlreiche Ausfälle. Nun gibt es ein Problem mit der Pumpe im Kühlsystem. In den kommenden Wochen soll die Fähre im Hafen repariert sowie Fahrweise und Liegeplatz überprüft werden. "Wir wollen wieder verlässlicher werden", sagte Ansgar Ohmes, Geschäftsführer der Nordseebad Spiekeroog, dem NDR in Niedersachsen. Der Tourismusdienstleister betreibt den "WattnExpress" gemeinsam mit der Reederei AG Ems.

In den Sommerferien soll der "WattnExpress" wieder fahren

Der erste Maschinenschaden soll bei der Überführung des Schiffes aus Indonesien nach Ostfriesland entstanden sein. Die weiteren Probleme könnten laut Ansgar Ohmes mit dem Liegeplatz der Fähre im Hafen von Spiekeroog zusammenhängen. Dort spült ein Schiff der Landesbehörden den Hafen frei. Aufwirbelnde Sedimente könnten sich im Kühlsystem abgelagert haben, so Ohmes. Der Ausfall sei sehr ärgerlich. Rechtzeitig zum Start der Sommerferien am 6. Juli soll der "WattnExpress" aber wieder fahrbereit sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.06.2023 | 15:00 Uhr