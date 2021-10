Stand: 11.10.2021 09:10 Uhr Wattenmeer unter deutschen Top-Zielen im "Lonely Planet"

Der Reiseführer "Lonely Planet" hat ein neues Buch für Deutschland herausgegeben - darin führen die Autoren auch zwei Ziele in Niedersachsen und Bremen unter den besten fünf auf. Das Wattenmeer (Platz vier) und das Klimahaus in Bremerhaven (Platz fünf) landeten im Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland - Die Top-250-Liste von Lonely Planet" direkt hinter der Stadt Leipzig, dem Bodensee und der Hamburger Elbphilharmonie. Über das Wattenmeer schreiben die Autoren: "Ein Trio von Nationalparks schützt diese Wasserlandschaft, die zusammen mit dem holländischen Teil fast 12.000 Quadratkilometer umfasst und in dieser Größe weltweit einmalig ist." Über das Klimahaus in Bremerhaven heißt es: "Es macht erlebbar, wie vielfältig die Lebensräume unseres Planeten sind."

