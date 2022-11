Wattenmeer: Umweltverbände fordern schärfere Schutzmaßnahmen Stand: 29.11.2022 17:56 Uhr Das Weltnaturerbe Wattenmeer soll besser geschützt werden. Insgesamt 39 Organisationen haben in Wilhelmshaven eine weitreichende Erklärung für ein nachhaltiges Management im Wattenmeer unterzeichnet.

Sie verpflichten sich darin, die Auswirkungen der Schifffahrts- und Hafentätigkeiten auf die natürliche Umwelt zu minimieren und schnellstmöglich auf einen klimaneutralen Betrieb hinzuarbeiten, teilte der Umweltverband BUND am Dienstag mit. Etlichen Umweltverbänden gehe das nicht weit genug, sie forderten schärfere Maßnahmen, hieß es. Die Erklärung wurde am Rande der 14. Wattenmeerkonferenz veröffentlicht, bei der Deutschland den Vorsitz innehat. In Wilhelmshaven treffen sich seit Montag rund 200 Experten aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Es geht unter anderem um den Schutz des Wattenmeers vor den Folgen des Klimawandels. Am Nachmittag gab es unter dem Motto "Nature first" eine Mahnwache vor dem Tagungs-Hotel.

Lemke wünscht sich Stopp des Gas-Projekts vor Borkum

Im Vorfeld der Konferenz hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ein Aus der niederländischen Gasförderpläne vor Borkum gefordert. "Am besten wäre es, das Gasförderprojekt zu stoppen", sagte Lemke im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie bezog sich auf Pläne des niederländischen Unternehmens One-Dyas, aus einem Feld zwischen der niederländischen Insel Schiermonnikoog und der ostfriesischen Insel Borkum Gas zu fördern.

Lemke verweist auf Weltnaturerbe

"Als Gastgeberin ist mein Ziel: Das Dreiländertreffen muss das klare Signal senden, dass das Wattenmeer ein extrem wichtiges, hoch sensibles, aber auch wunderbares Ökosystem ist, das wir unbedingt schützen und bewahren müssen", sagte Bundesumweltministerin Lemke der Zeitung. "Es darf nicht passieren, dass kurzfristige und kurzsichtige Entscheidungen den Status als Weltnaturerbe gefährden. Wir setzen hier das um, was wir international immer einfordern, und tragen eine große Verantwortung", so der Appell an die Niederlande.

Videos 1 Min Wilhelmshaven: 300 Einwände gegen LNG-Terminal eingereicht Umweltverbände sehen in dem Bau eine Gefahr für die Nordsee und das Wattenmeer. (21.10.2022) 1 Min

Grüne pochen auf Vorrang von Umweltschutz vor Gasgewinnung

"Es geht nicht an, dass das wertvolle Ökosystem Wattenmeer geschädigt und sein Unesco-Status aufs Spiel gesetzt wird, um für einige wenige Jahre Erdgas zu fördern", begründete Lemke ihren Widerstand. "Diese Bedrohung sehe ich." Wenn ein Stopp des Projektes "wegen des gewaltigen Drucks durch die Energiekrise nicht mehr gelingt, muss ohne Wenn und Aber Tag und Nacht gewährleistet sein, dass der Schutz des Wattenmeeres Vorrang hat", forderte die Grünen-Politikerin. "Ich hoffe auf ein eindeutiges Bekenntnis der Niederlande, dass der Wattenmeerschutz garantiert wird." Auch Niedersachsens neu gewählter Umweltminister Christian Meyer (Grüne) betonte vor der Konferenz, dass der Schutz des Wattenmeeres "von höchster Bedeutung" sei.

Meyer: "Interessen unter einen Hut bringen"

Die Wattenmeerkonferenz sei der Ort, um verschiedene Interessen "unter einen Hut zu bringen", sagte Meyer weiter. Nötig sei etwa der Ausbau der Windenergie auf See, auch wenn dieser Eingriffe in das Wattenmeer bedeute. "Aber wir brauchen erneuerbare Energien, gerade auch auf See, um den Klimawandel zu stoppen", so Niedersachsens Umweltminister.

Wattenmeer kann Treibhausgas speichern

Mit Blick auf Klima-, Verschmutzungs- und Biodiversitätskrise wachse der Druck auf das Wattenmeer und seine Artenvielfalt, hatte Bundesumweltministerin Lemke vor Beginn des Treffens gesagt. "Umso dringender ist es, dass die drei Wattenmeerstaaten - Deutschland, Dänemark und die Niederlande - zusammenarbeiten und den Schutz unserer Meere und Küsten voranbringen." Die drei Länder könnten zudem voneinander lernen - etwa beim natürlichen Klimaschutz. Das Wattenmeer könne zum Beispiel erhebliche Mengen an Treibhausgasen in Salz- und Seegraswiesen und in Schlickböden speichern. "Diese Funktionen möchten wir durch umfangreiche Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms 'Natürlicher Klimaschutz' zusammen mit den Küstenländern stärken", sagte Lemke, die krankheitsbedingt ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt hatte.

Deutschland hat seit 2018 den Vorsitz bei der gemeinsamen Wattenmeer-Zusammenarbeit inne, die seit 1978 zwischen den Anrainer-Ländern besteht. Auf der alle vier Jahre stattfindenden Wattenmeerkonferenz stimmen die Länder ihr Vorgehen ab. Die Konferenz endet am Mittwoch.

