Stand: 26.07.2024 09:24 Uhr "Watt en Schlick Fest" startet am Wattenmeer in Dangast

Zum "Watt en Schlick Fest" am Nordseestrand von Dangast (Landkreis Friesland) werden am Wochenende rund 6.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die ausverkaufte Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits das zehnte Mal statt. Auf insgesamt fünf Bühnen, die unmittelbar vor dem Wattenmeer stehen, erwarten die Festivalgäste von Freitag bis Sonntag insgesamt 75 Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen. Zu den Highlights gehören nach Angaben der Veranstalter das Techno-Duo Kiasmos aus Island und den Färöern und die Sängerin Paula Hartmann.

Weitere Informationen Watt en Schlick Fest 2022: Matsch, Sand und gute Laune In diesem Jahr hat das Watt En Schlick Fest wieder alles geboten: Sonne, Regen, Wind und ganz viel gute Musik inklusive spannende Lesungen. (01.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals