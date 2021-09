Stand: 24.09.2021 13:07 Uhr "Watt En Schlick" als "bestes Festival" ausgezeichnet

Auszeichnung für "Watt En Schlick": Das Festival in Dangast (Landkreis Friesland) wurde im Rahmen des Hamburger Reeperbahn Festivals mit dem Preis "Helga!" geehrt. Zuschauer kürten es in der Kategorie "Festival des Jahres". Das "Watt En Schlick"-Festival hatte Anfang August als Modellprojekt des Landes Niedersachsen mit rund 5.000 Besuchern stattgefunden. Zuschauende mussten einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen - das galt auch für Genesene, geimpfte Personen und Kinder ab sechs Jahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Jade Hochschule in Wilhelmshaven begleiteten die drei Festivaltage und befragten auch im Nachhinein Gäste nach Infektionen.

