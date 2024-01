Stand: 23.01.2024 14:15 Uhr Wasserwehr soll künftig Verden besser vor Hochwasser schützen

Der Landkreis Verden will sich künftig besser auf Hochwasser-Ereignisse vorbereiten. Er plant eine Wasserwehr - analog zur Feuerwehr. Dazu soll ein Netzwerk aus Feuerwehren, Kommunen und Deichverbänden gebildet werden. Das schlägt die Leiterin der Abteilung Hochwasserschutz beim Landkreis Verden, Melanie Winter-Lücking, vor. Darüber müssen jetzt die Kommunen entscheiden. Wasserwehren gibt es schon in anderen deutschen Hochwassergebieten wie im Rheintal und in Thüringen. Sie können die Feuerwehren entlasten und beispielsweise nachts die Deiche überwachen. Das Hochwasser der Aller hatte zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr Teile der Altstadt Verdens überflutet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min