Wasserstoff- statt Erdgasspeicher: Erste Arbeiten in Huntorf starten Stand: 14.04.2025 13:27 Uhr In Huntorf (Landkreis Wesermarsch) will der Energieversorger EWE einen seiner sieben Erdgasspeicher in einen Wasserstoffspeicher umwandeln. Die Vorarbeiten für die Umbaumaßnahmen beginnen heute.

Laut EWE wird in dieser Woche zunächst Sand aufgeschüttet, um das spätere Baufeld zu stabilisieren. So soll der Untergrund entwässert und tragfähig für schwere Maschinen gemacht werden. Nach Angaben des Unternehmens müssen Anwohnerinnen und Anwohner sich wegen der Arbeiten darauf einstellen, dass zwischen April und Juli unter anderem auf der L865 in Huntdorf viele Lastwagen rollen könnten. Container und Baumaschinen seien bereits in den vergangenen Wochen nach Huntdorf hingebracht worden. Ziel des Projekts ist es nach Unternehmensangaben, eine von sieben sogenannten Erdgaskavernen - große Hohlräume unter der Erde - für die Speicherung von grünem, also klimaneutralem, Wasserstoff umzurüsten.

Videos 1 Min Energiewende: Uniper will Wasserstoff in Kavernen speichern Dafür wird ein ehemaliger Salzstock in der Gemeinde Krummhörn genutzt. Er kann 3.000 Kubikmeter fassen. 1 Min

Wasserstoff-Speicherung ab 2027 geplant

Im Herbst sollen laut EWE die eigentlichen Bauarbeiten für die Umrüstung beginnen. Dem Konzern zufolge wird zuerst die oberirdische Technik und Infrastruktur an dem Standort in Huntorf umgebaut. In einem zweiten Schritt sollen einzelne Teile der unterirdischen und bislang für Erdgas genutzten Kaverne ausgetauscht werden. Die Kaverne soll laut EWE erhalten bleiben. Der Start der Vorarbeiten für das Projekt hat sich einem Konzernsprecher zufolge etwa um ein Jahr verzögert, da einzelne Planungs- und Genehmigungsschritte länger gedauert hätten als angenommen. Der Zeitplan für die Inbetriebnahme des neuen Wasserstoffspeichers verschiebe sich dadurch allerdings nicht, sagte der Sprecher dem NDR Niedersachsen. 2027 soll nach Konzern-Angaben an dem Standort erstmals Wasserstoff gespeichert werden. Dem Sprecher zufolge soll die Kaverne dann bis zu 350.000 Kubikmeter Wasserstoff fassen können.

Umbau ist Teil eines großen Wasserstoff-Projektes

Die Umrüstung der Erdgaskaverne gehöre nach Konzern-Angaben zu einem vierteiligen Projekt zum Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft im Nordwesten. Es wird laut EWE vom europäischen IPCEI-Programm (Important Project of Common European Interest) gefördert. Die Förderbescheide hat der Energieversorger nach eigenen Angaben 2024 erhalten. Zum Projekt gehört laut EWE unter anderem der Bau einer Elektrolyse-Anlage in Emden, die grünen Wasserstoff produziert. Auch sollen mehrere Pipelines gebaut werden, die zum Beispiel den Wasserstoffspeicher in Huntorf mit dem Wasserstoff-Kernnetz verbinden sollen. Die Kosten für das gesamte vierteilige Projekt liegen bei rund 800 Millionen Euro.

Was sind Kavernen? Wasserstoff oder Erdgas werden in Huntorf in sogenannten Salzkavernen gespeichert. Das sind Hohlräume im Salz. Die Kavernen in Huntorf beginnen etwa 600 Meter unter der Erdoberfläche und reichen bis zu 1.000 Meter tief. Ihr Durchmesser reicht von 60 bis 80 Metern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff Energie