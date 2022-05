Stand: 25.05.2022 08:11 Uhr Wasserschutzpolizei: Mehr Kontrollen von Sportbooten geplant

Am kommenden langen Wochenende und an Pfingsten wollen die Wasserschutzpolizeien der norddeutschen Länder erstmals abgestimmt vermehrt Sportboote kontrollieren. Das hat die Wasserschutzpolizei in Oldenburg mitgeteilt. Grund ist, dass es immer mehr dieser Boote gibt. Die meisten Ausflügler auf dem Wasser seien vorbildlich und hielten sich an die bestehenden Regeln, so die Wasserschutzpolizei. Es komme jedoch vermehrt zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Darunter sind zum Beispiel Alkohol- und Drogendelikte am Steuer von Sportbooten oder Verstöße gegen den Naturschutz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.05.2022 | 09:30 Uhr