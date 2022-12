Stand: 12.12.2022 08:36 Uhr Wasserleitung geplatzt: Straße in Oldenburg sackt ab

Im Oldenburger Marschwegviertel ist am Montagmorgen eine Hauptwasserleitung geplatzt. Die Vereinigungsstraße und der Marschweg mussten deswegen gesperrt werden. Teile der Vereinigungsstraße sind abgesackt, wie die Polizei mitteilte. In mehreren Häusern musste die Feuerwehr Wasser aus den Kellern abpumpen. Wie lange es in dem Bereich zu Behinderungen kommen wird, war am Montagmorgen nicht klar.

