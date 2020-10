Stand: 06.10.2020 13:06 Uhr Reparatur: Seeschleuse Papenburg am Mittwoch gesperrt

Die Seeschleuse in Papenburg wird am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Stadt notwendige Reparaturarbeiten. Die Schleuse bleibt sowohl für den Schiffsverkehr gesperrt als auch für Fußgänger. Der See- und Binnenhafen Papenburg liegt direkt an der Ems.

