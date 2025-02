Stand: 10.02.2025 08:41 Uhr Warnstreik im öffentlichen Dienst: Demonstration in Syke

Im Tarifstreit um acht Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di am Montag im Landkreis Diepholz zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Daran teilnehmen sollten laut Gewerkschaft Beschäftigte von Kitas, Bauhöfen, Sparkassen, öffentlichen Verwaltungen und Versorgungsbetrieben. In Syke fand am Vormittag am Bahnhof eine zentrale Kundgebung statt. Die laut ver.di rund 250 Teilnehmenden zogen im Anschluss in einem Demonstrationszug zum Rathaus und zum Kreishaus.

