Warnstreik: Yazaki-Mitarbeiter wollen Werk in Brake retten Stand: 18.01.2021 13:00 Uhr Die Mitarbeiter des Automobilzulieferers Yazaki Systems Technologies in Brake (Landkreis Wesermarsch) kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Die IG Metall ruft Warnstreiks auf.

Am Montag demonstrierte die Belegschaft mit einem Autokorso und Protestzug in Oldenburg gegen die Schließung des Werks, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Gewerkschaft hatte die Aktionen initiiert, nachdem die Geschäftsführung Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag - also Alternativen zum Standort-Aus - abgelehnt hatte.

Knapp 90 Mitarbeitern droht Verlust des Jobs

Der japanische Mutterkonzern will das Werk im September dichtmachen. Die IG Metall befürchtet, dass dieselbe Arbeit andernorts billiger erledigt werden soll. Die 86 Yazaki-Mitarbeiter in Brake arbeiten überwiegend für den Autobauer Ford. Am Standort in der Wesermarsch werden überwiegend Bordnetzsysteme für Fahrzeuge entwickelt. Das Werk wurde 1965 unter dem Namen Bergmann Kabelwerke aufgebaut und später von Siemens übernommen. Seit 2001 firmiert es unter dem Namen Yazaki.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 18.01.2021 | 15:30 Uhr