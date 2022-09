Wardenburg: Drei Tote und viele Verletzte bei Brand in Altenheim Stand: 25.09.2022 23:00 Uhr Bei einem Brand in einem Altenheim in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) sind am Sonntagabend drei Personen ums Leben gekommen. Sechs weitere Senioren wurden schwerstverletzt.

Das teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die drei Opfer seien vermutlich durch Rauchgase gestorben, sagte er. Ein Polizeisprecher sprach gegenüber dem NDR in Niedersachsen von insgesamt 20 Verletzten. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Wardenburg: Rauchmelder alarmieren Feuerwehr

Den Angaben zufolge war das Feuer im Ortsteil Südmoslesfehn gegen 19.40 Uhr gemeldet worden. Die Brandmelder in dem Seniorenheim mit 37 Bewohnern hatten ausgelöst und so direkt die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in verschiedene Krankenhäuser.

Nachbarn und Anwohner helfen bei Evakuierung

"Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt", sagte der Feuerwehrsprecher. Die unverletzten Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims in einem Speisesaal von den Rettungskräften medizinisch durchgecheckt. Für die Nacht wurden andere Unterkunftsmöglichkeiten für sie gesucht.

