Stand: 29.12.2022 11:39 Uhr Wardenburg: Diebe stehlen Feuerwerk im Wert von 5.000 Euro

Feuerwerk übt in diesen Tagen besondere Anziehung aus - auch auf Diebe. Bislang unbekannte Personen haben auf dem Parkplatz eines Discounters in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) Böller und Raketen im Wert von rund 5.000 Euro aus einem Container entwendet. Das Feuerwerk wurde dort aus Sicherheitsgründen gelagert, so ein Polizeisprecher. In der Zeit zwischen Heiligabend und dem 28. Dezember brachen die Täter den Container auf und entnahmen das darin gelagerte Feuerwerk. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die Ware zum Verkauf in den Markt gebracht werden sollte. Die Polizei sucht nun Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2022 | 13:30 Uhr