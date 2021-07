Stand: 11.07.2021 12:01 Uhr Waran bleibt verschwunden – Klimahaus trotzdem geöffnet

Der am Freitag aus seinem Gehege im Klimahaus Bremerhaven ausgebrochene Nilwaran ist weiter verschwunden. Unabhängig davon hat das Klimamuseum seit diesem Sonntag wieder geöffnet. Die neue Einschätzung der Situation beruht einem Sprecher des Klimahauses zufolge auf der Tatsache, dass der äußerst scheue Waran sein Versteck am Tage nicht verlassen wird. Zudem habe man "sichergestellt, dass das Tier für Besucher keine Gefahr darstellt", so der Sprecher am Sonntagvormittag. Das gut 80 Zentimeter große Tier war am Freitagmorgen entwischt, als das Gehege wegen einer technischen Störung nicht komplett verschlossen war. Das Klimahaus wurde darauf geräumt. Am Sonnabend blieb es für Besucher geschlossen. Mitarbeiter suchten nach dem Tier - bislang ohne Erfolg. Man hoffe nun, es durch ausgelegte Köder anzulocken, so der Sprecher. Das kann aber dauern: Ein Waran könne locker zwei Wochen ohne Essen auskommen, hieß es.

Weitere Informationen Klimahaus Bremerhaven: Erlebnisreise um die Welt Die Erlebnis-Ausstellung im Klimahaus Bremerhaven zeigt Besuchern die Klimazonen der Erde. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.07.2021 | 12:00 Uhr