Stand: 14.10.2023 15:45 Uhr Wangerooge: Sturm sorgt für Probleme beim Fährverkehr

Am Samstag hat das stürmische Wetter für Probleme beim Fährverkehr mit der Insel Wangerooge gesorgt. Am Vormittag musste eine Fähre vom Festland mit Fahrgästen an Bord wieder nach Harlesiel (Landkreis Wittmund) umkehren, weil sie wegen des Hochwassers nicht im Hafen von Wangerooge anlegen konnte, sagte ein Sprecher der Inselfähre. Die geplanten Abfahrtszeiten nach Wangerooge und zurück verschieben sich, einige Fahrten fallen aus. Am Sonntag fallen am Vormittag und am frühen Nachmittag vier Fahrten aus. Auch zu den anderen Ostfriesischen Inseln kann es zu Einschränkungen im Fährverkehr kommen. Urlauber sollten sich vor der An- und Abreise im Internet auf den Seiten der Inselfähren informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.10.2023 | 16:00 Uhr