Wangerooge: Pfarrer Günther Raschen tot in Kirche entdeckt

Wangerooges langjähriger Insel-Pastor Günther Raschen ist tot. Der 63-Jährige wurde am Sonnabend laut Bischof Adomeit in der evangelischen Nikolaikirche auf der Nordseeinsel leblos aufgefunden. Die genauen Umstände müssten noch geklärt werden, so der Bischof. Sehr wahrscheinlich handele es sich aber um einen Suizid. Adomeit hatte Raschen erst Mitte April auf dessen Wunsch hin in einem Gottesdienst aus dem kirchlichen Dienst verabschiedet. Raschen war 22 Jahre lang als Insel-Pastor von Wangerooge tätig. Nach seinem Ruhestand wollte der Theologe nach Oldenburg ziehen.

