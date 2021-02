Stand: 12.02.2021 07:42 Uhr Wangerland: Ortsbrandmeister rettet Jungen aus Teich

In Wangerland (Landkreis Friesland) ist am Donnerstag ein Junge durch das Eis eines Teichs eingebrochen. Laut Polizei stand der Achtjährige bis zu den Schultern im Wasser und konnte sich nicht mehr zum zwei Meter entfernten Ufer retten. Die Mutter, die den Jungen von der Schule abholen wollte, sah das Unglück aus ihrem Auto heraus mit an. Der alarmierte Ortsbrandmeister zog das eingebrochene Kind aus dem kalten Wasser, das stark unterkühlt ins Krankenhaus kam.

