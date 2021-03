Stand: 16.03.2021 12:26 Uhr Wangerland: Bürger klagen erneut gegen Strand-Eintritt

Erneut hat die Initiative "Freie Strände für freie Bürger" Klage beim Verwaltungsgericht Oldenburg gegen den Strand-Eintritt in der Gemeinde Wangerland eingereicht. Initiator Janto Just begründet dies damit, dass es in den Monaten April und Mai sowie von Mitte September bis Oktober keinen Badebetrieb gebe, weil die Nordsee dann zu kalt dafür sei. Ein Strand-Eintritt dürfe deshalb nicht erhoben werden. Just verweist dabei darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht 2017 entschieden habe, dass die Gemeinde Wangerland nur an den für den Badebetrieb genutzten und dafür mit besonderer Infrastruktur ausgestatteten Strandabschnitten Eintritt kassieren darf.

