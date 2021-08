Wangerländer verschenken Urlaub an Flutopfer Stand: 24.08.2021 18:06 Uhr Eigentümer von Ferienwohnungen im Landkreis Friesland haben sich etwas Besonderes für von der Flut im Westen und Süden Deutschlands betroffene Menschen ausgedacht: 52 Mal je eine Woche Gratisurlaub.

Die Idee dazu hatte die Wangerländerin Sara Graf. Die 34-Jährige betreut zwei Ferienwohnungen in Horumersiel. Und als sie im Juli täglich die Bilder aus den Katastrophengebieten in der Eifel und an der Ahr gesehen hat, beschlossen sie und die Eigentümer der Ferienwohnungen, betroffene Familien eine Woche zum Krafttanken an die Nordsee einzuladen, erzählt sie. Diese Idee zog dann Kreise.

Nun soll es noch mehr Gratisurlaube geben

Flyer wurden gedruckt und verteilt, immer mehr Eigentümer meldeten sich, und schließlich waren es 52 Urlaubswochen, die verschenkt werden konnten. Eine Freundin von Sara Graf ist mit den Gutscheinen in die betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefahren, damit nicht etwa Trittbrettfahrer in den Genuss dieser Urlaube kommen. Und weil das so gut geklappt hat, sollen es jetzt noch mehr Ferienwochen werden, sagt Sara Graf.

