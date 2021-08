Wangerländer sammeln 60 Wochen Gratis-Urlaub für Flutopfer Stand: 25.08.2021 19:06 Uhr Eine Idee zieht Kreise: Eigentümer von Ferienwohnung im Wangerland (Landkreis Friesland) laden Flutopfer aus dem Westen und Südwesten Deutschlands zu Urlauben an der Küste ein.

Inzwischen hat sich das ursprüngliche Engagement von Sara Graf aus Wangerland beinahe verselbständigt. 60 Wochen Gratis-Urlaub hat sie bisher mit Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer zusammenbekommen. Nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr werden. Denn die Hilfsbereitschaft an der Nordseeküste ist ungebrochen. Es gibt neben Geldspenden und Ferienwohnungs-Angeboten auch Gutscheine für Yoga-Spaziergänge.

Gutscheine im vom Hochwasser betroffenen Ahrtal verteilt

Am Anfang der Idee wollten Graf, die Ferienwohnungen in Horumersiel betreut, und deren Eigentümer, von der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffene Familien zum Ausspannen einladen. Inzwischen ist Kathi Limberg, eine Freundin Grafs, die selbst vier Unterkünfte am Deich in der Nähe von Carolinensiel besitzt, mit mehreren Dutzend Urlaubs-Gutscheinen direkt ins Ahrtal gefahren, um diese zu verteilen - während im Norden weitere Gutscheine im Briefkasten landeten. Für ihre eigene Spende hat sich Limberg ein Ehepaar ausgesucht, dessen Schicksal sie besonders berührt hat. Sie wandte sich an ein Ehepaar aus der Nähe von Adenau (Landkreis Ahrweiler) in Rheinland-Pfalz, deren 19-jährige Tochter bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ums Leben gekommen war.

