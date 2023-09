Stand: 05.09.2023 10:40 Uhr Wanderweg im Landkreis Oldenburg mit neuem Gütesiegel

Der Wanderweg "Ahlhorner Fischteiche" hat das Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" des Deutschen Wanderverbands erhalten. Die Strecke ist etwas mehr als fünf Kilometer lang und führt bei Großenkneten im Landkreis Oldenburg um die historischen Ahlhorner Fischteiche. Die Fischteiche wurden um 1900 angelegt und liegen in einem Gebiet, das sowohl aus Sanddünen wie auch Heideflächen und Mooren besteht. Die Auszeichnung "Qualitätswanderweg" wurde auf der Caravanmesse in Düsseldorf übergeben. Im Naturpark Wildeshauser Geest sei es der erste Weg mit einem solchen Prädikat, so der Zweckverband. Wichtig für die Vergabe der Prädikate sei unter anderem, dass die Strecken abwechslungsreich sowie gut markiert sind und durch eine natürliche Umgebung führen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.09.2023 | 07:30 Uhr