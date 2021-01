Walsrode: A27 Richtung Bremen nach Lkw-Unfall wieder frei Stand: 12.01.2021 18:09 Uhr Ein mit Speiseölk beladener Lkw ist am Montagabend auf der A27 zwischen Walsrode und Verden in eine Leitplanke geraten und umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Dienstagmittag.

Bei dem Unfall waren Betriebsstoffe ausgetreten. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Lastwagen 24.000 Liter Speiseöl geladen. Die Ladung blieb weitestgehend unbeschädigt. Am Dienstagmorgen gab die Polizei die Fahrbahn in Richtung Walsrode wieder frei. Am Mittag folgten die Fahrspuren Richtung Bremen.

Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrerhaus befreien, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall, der sich zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ereignet hatte, ist noch unklar.

