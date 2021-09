Walross auf Insel-Tour: Arktisbewohner besucht Spiekeroog Stand: 10.09.2021 15:33 Uhr Auf der Insel Spiekeroog ist am Freitag ein Gast aus dem ganz hohen Norden aufgetaucht: Es ist die Walrossdame, die drei Tage zuvor bereits auf Baltrum gesichtet wurde.

Das massige Tier ruhte sich am Morgen auf der Kaimauer im Hafen der ostfriesischen Insel aus. Ein Zeuge fotografierte es und machte über das soziale Netzwerk Facebook auf den Besuch aufmerksam. "Es sind viele Schaulustige, unter anderem Tagestouristen, vor Ort", sagte ein Sprecher der Inselverwaltung von Spiekeroog am Freitag. Auf Facebook kritisierten einige Nutzer die Schaulustigen und schrieben, dass dem Tier geholfen werden müsse.

Meeressäuger-Expertin: Walrossdame sieht gesund aus

Nach Angaben der Meeressäuger-Expertin Ursula Siebert von der Tierärztlichen Hochschule Hannover kann sich ein Walross aber relativ lange in der südlichen Nordsee aufhalten, ohne dass es Nachteile hat. Voraussetzung sei, dass es genügend Nahrung findet. Auf der Speisekarte von Walrossen stehen hauptsächlich Muscheln, aber auch Würmer, Schnecken, Fisch und Krabben. Die Walrossdame, die gerade das niedersächsische Wattenmeer erkundet, habe zwar Hautabschürfungen an den Flossen, sagte Siebert. Sie wirke aber bisher gesundheitlich nicht beeinträchtigt.

Walrosse sind in der Arktis zu Hause

Der Lebensraum von Walrossen befindet sich eigentlich rund um den Nordpol. In Deutschland wurde ein Walross nach Angaben der Seehundstation Norddeich zuletzt 1998 auf Juist und Sylt gesichtet. Das Weibchen, das jetzt gerade im Wattenmeer unterwegs ist, hatte zuletzt am Dienstag Rast auf der Insel Baltrum gemacht. Zuvor war es offenbar im März in Dänemark gesichtet worden.

Walrosse werden bis zu 3,50 Meter lang und 1.000 Kilogramm schwer und gelten als gefährdete Art.

