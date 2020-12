Stand: 15.12.2020 11:57 Uhr Wahnbek: Diebesgut in Höhe von 250.000 Euro sichergestellt

Die Polizei hat in einer Lagerhalle in Wahnbek (Landkreis Ammerland) mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund einer Viertelmillion Euro sichergestellt. Bei dem Diebesgut handele es sich vor allem um Baumaschinen wie Hochdruckreiniger und Bandsägen, so die Polizei. Die Beamten hatten bereits seit Wochen in mehreren Fällen von Einbrüchen und Diebstählen im Nordwesten ermittelt. Ein 36-jähriger mutmaßlicher Haupttäter war in der vergangenen Woche nach einem Einbruch in Krefeld festgenommen worden.

