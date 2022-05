Stand: 23.05.2022 14:23 Uhr Waffenfunde: Ermittlungen gegen Soldaten aus Seedorf

Nach Waffenfunden in einem Wohnhaus im schleswig-holsteinischen Itzehoe ermittelt die Polizei auch gegen einen Angehörigen des Fallschirmjägerregiments 31 aus Seedorf im Landkreis Rotenburg. Die Bundeswehr hat dazu mitgeteilt, dass es eine Durchsuchung am Standort des Seedorfer Soldaten gegeben habe. Unklar ist derzeit, ob es sich bei dem beschuldigten Soldaten und dem Bewohner des Wohnhauses in Itzehoe um ein- und dieselbe Person handelt. Dazu wollten sich weder die Staatsanwaltschaft Kiel noch die Bundeswehr äußern. Am Sonntag sollen in Itzehoe Waffen sichergestellt worden sein, darunter auch Bomben und Minen, berichten mehrere Medien. Die Staatsanwaltschaft hat dazu noch keine Angaben gemacht. Einsatzkräfte und der Kampfmittelräumdienst hatten das Haus in Itzehoe in der Nacht durchsucht. Das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigte, es habe dort einen "Vorfall" gegeben. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Informationen Waffen bei Hausdurchsuchung in Itzehoe gefunden Auch der Kampfmittelräumdienst war an dem Einsatz in Itzehoe (Landkreis Steinburg) beteiligt. Die Hintergründe sind zunächst unklar. (22.05.2022) mehr

