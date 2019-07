Stand: 10.07.2019 15:00 Uhr

Waffen- und Drogen: Zwei Oldenburger in U-Haft

Nach dem Polizeieinsatz Ende vergangener Woche gegen einen 27-Jährigen in Oldenburg, der seinen vierjährigen Sohn misshandelt haben soll, hat die Polizei einen weiteren Mann festgenommen. Gegen den 40-Jährigen und den 27-Jährigen wurde vom Amtsgericht Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg am Mittwoch mitteilten. Gegen beide Männer werde unter anderem wegen Betäubungsmittelhandel und Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Die Polizei sprach von einem empfindlichen Schlag gegen die kriminelle Szene in Oldenburg.

Durchsuchungen nach Festnahme des 27-Jährigen

Den Angaben zufolge hatten die Ermittler beide Männer schon "seit geraumer Zeit" unter Beobachtung - unter anderem wegen des Verdachts des bandenmäßigen Rauschgifthandels. Im Anschluss der Festnahme des 27-Jährigen seien die Fahrzeuge der Verdächtigen sowie die Wohnung des 40-Jährigen durchsucht worden. Dabei wurden eine Maschinenpistole, ein Trommelrevolver, Munition und über ein Kilogramm Marihuana entdeckt, so die Ermittler. Außerdem wurden zwei Luxusautos und ein Motorrad sichergestellt. Der 40-Jährige war zunächst noch auf freiem Fuß - er sei nach kurzer Fahndung durch Spezialkräfte in Hannover gefasst worden, hieß es.

Kinder in Obhut des Jugendamtes

Der 27-Jährige war am vergangenen Freitag in Oldenburg festgenommen worden. Seine insgesamt drei Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Keines der Kinder wies den Angaben zufolge schwere körperliche Verletzungen auf. Der Familienvater hatte bei seiner Festnahme eine scharfe Schusswaffe bei sich.

