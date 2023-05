Stand: 21.05.2023 12:19 Uhr Wäschekorb auf Herd gestellt - 600.000 Euro Schaden nach Brand

Durch einen Brand ist ein Einfamilienhaus in Oldenburg schwer beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 600.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt - die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen in der Küche des Hauses ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein achtlos auf den eingeschalteten Herd abgestellter Wäschekorb, so ein Beamter. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten die Flammen bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Anschließend habe das gesamte Haus in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern und das Feuer löschen.

