Vorwurf gegen Kita in Hagen: Kinder an Stühle gefesselt? Stand: 07.02.2022 14:27 Uhr In einer Kita in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) sollen Kinder an Stühlen festgebunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft Stade hat Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige erstattet haben nach Informationen des NDR in Niedersachsen Eltern von Kindern in der Kita. Viel ist bisher nicht über den Fall bekannt. Die drei beschuldigten Erzieherinnen schweigen und lassen sich durch Anwälte vertreten, die derzeit keine Angaben machen wollen.

Staatsanwaltschaft: Grund für Festbinden entscheidend

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung, nicht wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener. Sollten tatsächlich Kinder festgebunden worden sein, komme es entscheidend auf den Grund an, sagte Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas dem NDR in Niedersachsen. Theoretisch könne dies zum Schutz der Kinder geschehen sein, etwa um sie am Kippeln auf den Stühlen zu hindern.

