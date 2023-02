Stand: 10.02.2023 08:55 Uhr Vorwurf Volksverhetzung: Berufungsverfahren gegen 87-Jährige

Die Richter am Landgericht Verden beschäftigen sich an diesem Freitag mit dem Vorwurf der Volksverhetzung gegen eine 87-jährige Frau aus Sottrum im Landkreis Rotenburg. Ein Rotenburger Gericht hatte die Frau zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Dagegen hatte die 87-Jährige Berufung eingelegt. Sie soll sich massiv rassistisch geäußert und an das Innenministerium geschrieben haben, dass es mehr Tote durch die Vergewaltigungen von Ausländern in Deutschland gegeben habe als durch das Coronavirus. Außerdem soll sie weitere rassistische Äußerungen gemacht haben. Das Amtsgericht Rotenburg hatte die Sottrumerin deshalb zu acht Monaten Haft verurteilt, ausdrücklich ohne Bewährung. Nun beginnt das Berufungsverfahren.

