Vorwurf der Terrorfinanzierung: Festnahme in Delmenhorst Stand: 07.01.2021 15:00 Uhr Die Bundesanwaltschaft hat in Delmenhorst einen Mann wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung festnehmen lassen. Er soll Teil eines Netzwerks sein, das Spenden für eine syrische Miliz sammelt.

Der Verdächtige soll als Finanzmittler tätig gewesen und Spenden an eine syrische Islamistenmiliz in Empfang genommen oder weitergeleitet haben, heißt es. Er werde noch im Laufe des Donnerstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der über den Erlass von Haftbefehlen entscheidet, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Auch in Ulm und München gab es zwei Festnahmen.

Durchsuchung auch in Laatzen

Die heutigen Razzien richteten sich bundesweit gegen elf weitere Beschuldigte. So wurden auch Objekte in Laatzen in der Region Hannover durchsucht, so die Bundesanwaltschaft weiter. Bei den Beschuldigten bestehe der Anfangsverdacht, dass sie Spenden gesammelt oder die Organisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS) selbst mit Geld unterstützt hätten. Bei HTS handelt es sich um einen Zusammenschluss militant-islamistischer Terrorgruppierungen.

Terrorgruppe will Assad stürzen

HTS will Syriens Präsident Baschar al-Assad stürzen. Zentrale Figur sei ein Mann in Syrien, der den Spendenaufruf über das Internet gestartet habe. Mit dem Geld sollten Waffen gekauft und Kämpfer unterstützt werden.

