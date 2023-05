Stand: 13.05.2023 13:55 Uhr Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte bei Unfall in Delmenhorst

In Delmenhorst sind bei einem Unfall vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Zu dem Unfall am Freitagnachmittag kam es laut Polizei, als ein 26-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 56-Jährigen missachtete und mit dessen Wagen zusammenstieß. Der 56-Jährige wurde dabei schwer verletzt, seine beiden Mitfahrerinnen jeweils leicht. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 33.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2023 | 13:00 Uhr