Vorfahrt genommen: Schwer verletzter Radler in Groß Ippener

In Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) ist ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Laut Polizei missachtete der 42-jähriger Autofahrer an einer Einmündung die Vorfahrt des Mannes und fuhr ihn an. Der Radfahrer stürzte und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrradhelm des 48-Jährigen ihn vor noch schlimmeren Verletzungen schützte.

