Stand: 08.04.2024 14:13 Uhr Vorfahrt genommen: Fünfjährige Radfahrerin von Auto erfasst

Eine Fünfjährige ist am Sonntagabend mit ihrem Fahrrad in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) von einem Auto überfahren worden. Eine 61-Jährige Autofahrerin hatte das Mädchen in einem Wohngebiet übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, als es mit seinem Fahrrad abbiegen wollte. Die Fünfjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min